Sarıyer'de Villanın Tavanı İki Kez Çöktü

Sarıyer'de Villanın Tavanı İki Kez Çöktü
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Sarıyer'deki bir villanın oturma odasının tavanı, üç gün arayla iki kez çöktü. Olayda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

SARIYER'de site içerisindeki bir villanın oturma odasının tavanı 3 gün arayla 2 kez çöktü. Her iki olayda da odada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi Tuğçe Alpay (33), "1 saat sonra bu olay olmuş olsaydı çok daha kötü bir şekilde sonuçlanacaktı" dedi.

Olay, 19 Haziran Perşembe günü saat 10.20 sıralarında Uskumruköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içindeki bir villanın oturma odasındaki tavan henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Odada kimsenin olmaması sonucu olası bir facianın önüne geçti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 22 Haziran Pazar günü saat 21.30 sıralarında aynı odanın tavanı ikinci kez çöktü. Her iki olayda da tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞİDDETLİ BİR SESLE UYANDIK'

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Tuğçe Alpay olay sonrası odanın halini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayla ilgili konuşan Tuğçe Alpay, "4 gün önce çok şiddetli bir sesle uyandık. Salona geldiğimde bütün tavanın yere düştüğünü gördüm. İlk yaptığım şey yere eğilip aldığım taşın ağırlığına bakmaktı. Muhtemelen 1 saat sonra bu olay olmuş olsaydı, çok daha kötü bir şekilde sonuçlanacaktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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