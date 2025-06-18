Sarıyer'de Villada Yangın Çıktı
Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki 3 katlı bir villada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Sarıyer'de bir villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maden Mahallesi Gediz Sokak'taki 3 katlı bir villanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında villada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel