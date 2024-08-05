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Sarıyer'de Vale Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sarıyer'de bir oto yıkamacıda çalışan vale Fırat Özbek'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti işyerinde yaşanan bir tartışmanın ardından işyerine gelen Özbek'e ateş ederek gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Ali AKSOYER İSTANBUL, SARIYER'de vale Fırat Özbek(27)'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı işyerinde vale sorumlusu olarak çalışan kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de 31 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir oto yıkamacı da kalan Fırat Özbek, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis tarafından olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa bir süre sonra olayın faili Sinan A.'yı olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli Sinan A., suçunu itiraf ederken, ölen Fırat Özbek'in vale olarak çalıştığı lokantada kendisinin de vale sorumlusu olarak çalıştığını belirtti. Şüpheli, aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından kendisinin lokantada olmadığı bir sırada işyerine gelen Fırat Özbek ve arkadaşlarının taşkınlık yaptıklarını ayrıca kendisine küfür ettiklerini öğrendiğini belirtti. Bunun üzerine Fırat Özbek'in geceleri kaldığı oto yıkamacıya gittiğini anlatan şüpheli yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada şüpheliye yardım ettiği tespit edilen Tamer E.'yi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sinan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tamer E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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