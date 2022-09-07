Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Maslak'ta bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkileri yetiştirdikleri belirlenen M.B. ve M.G. gözaltına alındı. Aramalarda 93 gram uyuşturucu madde, 10 çeşit zirai ilaç ve malzeme ile 5 havalandırma malzemesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / İlyas Kaçar İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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