Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Sarıyer'de yunus polisleri, uyuşturucu madde yetiştirilen bir eve düzenledikleri baskında 19 kök Hint keneviri ve marihuana ele geçirdi. Şüpheli Uğur C. tutuklandı.

SARIYER Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, uyuşturucu madde yetiştirilen eve baskın düzenledi. Kapıya omuz atarak daireye giren polis şüpheli Uğur C.'yi (47) yakaladı.Evde yapılan aramalarda bez dolabın içerisinde ve balkonda 19 kök Hint keneviri, marihuana ve elektronik sigaralarda kullanılan narkotik madde özütü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, 25 Mayıs Pazar günü Ayazağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Hazırlıklarını tamamlayan yunus polisleri, eve baskın düzenledi. Kapının açılmaması üzerine omuz atarak daireye giren polis içeride bulunan şüpheli Uğur C.'yi yakaladı. Ardından ekipler evde de arama yaptı.

BEZ DOLAPTA HİNT KENEVİRİ

Evde bir odaya giren polis, bez dolabı açtığında içerisinde sistem kurulmuş şekilde saksı içerisinde kök Hint keneviri buldu. Aramalarına devam eden polis, balkonda da saksı içerisinde Hint keneviri ele geçirdi. Salonda yapılan aramalarda ise koltuğun altına gizlenmiş kutuların içerisinde bulunan 315 gram marihuana ve 18 adet narkotik madde özütü (elektronik sigaralarda kullanılmak üzere sıvı şekilde) ele geçirdi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDI

Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle 'İklimlendirme sistemi', 'Narkotik madde tohumu' ve 'Narkotik madde yetiştirmede kullanılan kimyasal ilaçlar' a da el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uğur C. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Uğur C., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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