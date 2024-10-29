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Sarıyer'de Trafikte Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsü Gözaltında

Sarıyer'de Trafikte Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsü Gözaltında
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Sarıyer'de motosikletle trafikte tehlikeli hareketler yapan E.A. gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımlarında kendini savunan E.A.'ya toplam 9 bin 325 lira ceza kesildi. Polis, E.A. hakkında adli işlem başlattı.

SARIYER'de motosikletle trafikte tehlikeli hareketler yapan E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.'nın sosyal medya paylaşımlarında polis ekiplerine, "4 silindir makina için bu ses normal, ben böyle apaçi gibi bir sürücü de değilim" dediği görüntüleri paylaştığı videolar yer alırken, trafiği tehlikeye düşüren hareketleri de paylaştığı görüldü. Gözaltına alınan E.A.'ya toplam 9 bin 325 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda E.A. isimli motosiklet sürücüsünün trafiğe tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Görüntülerin birinde, polis ekiplerine, "4 silindir makina için bu ses normal, ben böyle apaçi gibi bir sürücü de değilim" derken, başka bir paylaşımında ise makas atarken ki görüntüleri yer aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.'ya Karayolları Trafik Kanunun 'Dikiz aynasız araç kullanmak' suçundan bin 506 lira, 'Makas atmak' suçundan 6 bin 439 lira, 'Takip mesafesine riayet etmemek' suçundan 690 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 9 bin 325 lira para cezası uygulandı. E.A. hakkında ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' maddesinden de adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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