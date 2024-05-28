Sarıyer'de trafik kazasında muhtar hayatını kaybetti

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Caddesi'nde iki kişilik elektrikli aracıyla ilerleyen Fulya Bayram, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlerle çarptıktan sonra takla atan araç, karşı şeride geçti. Araç, bir otomobil ile bariyer arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede önlem alırken, Fulya Bayram ile yanındaki S.A. sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sarıyer Kemer Mahallesi Muhtarı Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı S.A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.