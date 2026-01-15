Haberler

Sarıyer'de otomobil aydınlatma direğini devirdi
Güncelleme:
Sarıyer Çayırbaşı Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

SARIYER'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarıyer Çayırbaşı Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 RD 303 plakalı otomobil sürücüsü, virajı alamayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken sürücü araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi. Otomobilden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıyer Tünel istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın ve direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

