Sarıyer'de Trafik Kazası: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Sarıyer'de Trafik Kazası: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Sarıyer'de hafif ticari aracın dönüşü sırasında motosikletle çarpışması sonucu 2 zabıta yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de, caddede seyir halinde olan hafif ticari araç, dörtyolda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 zabıta yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 29 Mayıs Perşembe günü saat 17.45 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan hafif ticari araç, dörtyolda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kaza sırasında yola savrulan motosikletteki 2 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen zabıta memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapan hafif ticari aracın yola çıkması sonucu karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca motosiklette bulunan zabıtaların yola savrulduğu anlar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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