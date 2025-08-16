Sarıyer'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Sarıyer Yolu'nda ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü.