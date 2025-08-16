Sarıyer'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Sarıyer Yolu'nda ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da fırtına alarmı! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

İstanbul'da alarm! 2 kişi yaralandı, tarihi park girişlere kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.