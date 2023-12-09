Haberler ›› Güncel ›› Sarıyer'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü, 2 katlı bina boşaltıldı

Sarıyer'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü, 2 katlı bina boşaltıldı

9 Aralık 2023 18:27 Son Güncelleme: 18:28 Abone Ol

İstanbul Sarıyer'de yaşanan toprak kayması sonucu Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı çöktü. Olayın yaşandığı alanda bulunan otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak 2 katlı bir bina da boşaltıldı. Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.