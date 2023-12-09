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Sarıyer'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü, 2 katlı bina boşaltıldı

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İstanbul Sarıyer'de yaşanan toprak kayması sonucu Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı çöktü. Olayın yaşandığı alanda bulunan otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak 2 katlı bir bina da boşaltıldı. Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul Sarıyer'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü, 2 katlı bina da boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı, yaşanan toprak kaymasının ardından çöktü.

Olayın yaşandığı alanın yanındaki otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, 2 katlı bir bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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