Sarıyer'de Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sarıyer'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 EK 377 plakalı tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı.
Çocuk parkının demir korkuluklarının bulunduğu şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda hızla seyreden tırın virajı alamayarak kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi yer alıyor.