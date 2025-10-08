Haberler

Sarıyer'de TIR'a Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Sarıyer'de TIR'a Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari araç sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

SARIYER'de park halinde bulunan TIR'a çarpan hafif ticari araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 BSM 508 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 34 PPJ 69 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası hafif ticari araçta hasar meydana gelirken, sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Hasar gören araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, ekipler kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın

Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.