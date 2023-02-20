Sarıyer'de ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaş yönüne ilerleyen 34 GEV 030 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre, yavaşlayan trafikte hatalı sollama yaparak ters yöne girdi. Bu sırada, Sarıyer yönüne ilerleyen 2 motosiklet sürücüsü, aniden önlerine çıkan otomobile çarpmamak için kendilerini yol dışına attı. Son anda yaptıkları manevra sayesinde olası bir ölümden dönen motosikletliler, hiç durmadan yoluna devam eden sürücünün peşine düştü. Otomobilin önünü kesen motosikletliler sürücüye "Ne yapıyorsun, bize çarpacaktın" diyerek tepki gösterdi. Sürücünün küfürle karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, tartışma sürerken aracından inerek bagajından balta aldı. Sürücü, keskin ucunu eliyle tuttuğu baltanın sapıyla motosikletlilere saldırdı. Sürücünün savurduğu balta sapı motosiklet sürücülerinden Yasin Yusuf Ay'ın koluna isabet etti. Bu sırada kavgayı görerek araya giren esnaf ile diğer sürücüler, saldırgan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre daha motosikletlilere bağırmaya devam eden sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

'BALTANIN SAPIYLA VURDU'