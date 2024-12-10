Sarıyer'de Ters Yöne Giren Servis Aracına Yüksek Ceza

Sarıyer'de refüjü aşarak karşı şeride geçip, ters yönde ilerleyen servis aracının sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hadım Koruyolu Caddesi'nde bir servis aracının trafikten kaçmak için refüjü aşarak, ters yöne girip ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen servis aracının sürücüsü K.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yönde araç kullanmak", "trafik işaret levhalarına uymamak" ve "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddelerinden toplam 7 bin 819 lira cezai işlem uygulandı.