Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz

 HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

 Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

Sarıyer'de Ters Yöne Giren Servis Aracına Yüksek Ceza

Sarıyer'de Ters Yöne Giren Servis Aracına Yüksek Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, refüjü aşarak ters yöne giren servis aracının sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası kesildi.

Sarıyer'de refüjü aşarak karşı şeride geçip, ters yönde ilerleyen servis aracının sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hadım Koruyolu Caddesi'nde bir servis aracının trafikten kaçmak için refüjü aşarak, ters yöne girip ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen servis aracının sürücüsü K.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yönde araç kullanmak", "trafik işaret levhalarına uymamak" ve "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddelerinden toplam 7 bin 819 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
img

Kalp cerrahı, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
img

Eziyet gördükleri iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama geldi
img

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak? Talisca Galatasaray'a gelecek mi 2025? Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ CANLI) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne? Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA! Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 10 Aralık Salı! HGS nedir? HGS açılımı ne? Atalanta Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? HGS'yi kim hackledi, ne istiyorlar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.