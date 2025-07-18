Sarıyer'de Tekneden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de Aşiyan sahiline yanaşan tekneden inmek isteyen Cihan Aksoy, dengesini kaybederek denize düştü. Olay yerine gelen ekipler, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıyer'de tekneden inerken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Aşiyan sahiline yanaşan tekneden inmeye çalışan Cihan Aksoy (49), dengesini kaybedip kafasını çarptıktan sonra denize düştü.

İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkartılan Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksoy'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıp işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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