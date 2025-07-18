Sarıyer'de Tekne Çalışanı Denize Düştü, Cansız Bedeni 2 Saat Sonra Bulundu

Sarıyer'de Tekne Çalışanı Denize Düştü, Cansız Bedeni 2 Saat Sonra Bulundu
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Sarıyer Aşiyan Sahili'nde bir teknede çalışan Cihan Aksoy, kıyıya yanaşırken iskele boşluğuna basıp denize düştü. Yapılan aramalarda Aksoy'un cansız bedenine 2 saat sonra ulaşıldı.

Armağan GÖKMEN / -SARIYER Aşiyan Sahili'nde bulunan bir teknede çalışan Cihan Aksoy (49), kıyıya yanaştıkları sırada iskele sandığı boşluğa basınca denize düştü. Denizde kaybolan Aksoy'un yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkarılan Aksoy'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'Kaptan Kuzey Bahri' isimli gezinti gemisinde çalışan Cihan Aksoy kıyıya yanaştıkları sırada iskele sanarak boşluğa basınca denize düştü. Suda bir süre çırpınan Aksoy ardından gözden kayboldu. Bunun üzerine gemi kaptanı Mustafa M. (60), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen dalgıçların yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramalarda Aksoy'a ulaşıldı. Sahil Güvenlik gemisine alınan Aksoy'un yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

BOŞLUĞA BASARAK DENİZE DÜŞTÜ

Aksoy'un cenazesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İşletme sahibi Gurur Faruk D.'nin (36) ifadesine başvuran polis, iskeleye yanaştıkları sırada Cihan Aksoy'un iskele zannedip boşluğa bastığı ve bir anda denize düştüğü bilgisine ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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