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Sarıyer'de Tekne Battı: 1 Kişi Kayboldu

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Sarıyer'de içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne battı. 3 kişi ve köpek kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Aile üyeleri kaybolan kişinin bulunmasını bekliyor.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Sarıyer'de içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne battı. 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Kaybolan Emre Erdoğan'ı (30) arama çalışmalarının 3'üncü gününde çalışmaları takip eden baba Erdoğan, "Biz dört gündür buradayız, iki gün gece gündüz aradılar ama şu anda aramalar durmuş gibi hissediyoruz. Bir tane Sahil Güvenlik var onun dışında hiç kimse gelmiyor. Az önce arama yapan ekiple konuştuk, biz varız bizden başka ekip yok dediler. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 20 Ağustos salı günü saat 22.00 sıralarında Sarıyer, Tarabya açıklarında meydana geldi. İçerisinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, Emre Erdoğan (30) dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarının üçüncü gününde olay yerine gelen aile üyeleri çalışmaları takip ederek yetkililerden gelecek haberi bekliyor.

"BULMADAN ARAMAYI BIRAKMANIN BİR ANLAMI YOK"

Kayıp Emre Erdoğan'ın babası Zekeriya Erdoğan, yetkililere seslenerek, oğlunun cenazesinin bir an önce bulunmasını istedi. Acılı baba Erdoğan, "Bugün dördüncü gün, aramıyorlar. Bir Sahil Güvenlik gelip gidiyor, bir saatte bir görüyoruz. Soruyoruz, Üsküdar'da, Sarayburnu'nda arıyoruz diyorlar ama şu anda hiçbir yerde arama yokmuş. Bilgisini, aldık. Biz dört gündür buradayız, iki gün gece gündüz aradılar ama şu anda aramalar durmuş gibi hissediyoruz. Bir tane Sahil Güvenlik var onun dışında hiç kimse gelmiyor. Az önce arama yapan ekiple konuştuk, biz varız bizden başka ekip yok dediler. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Yani bütün imkanlar kullanılırdı. İki gündür aradılar tamam Allah razı olsun ama bulmadan aramayı bırakmanın bir anlamı yok ki, düşünemiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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