Sarıyer'de Tehlikeli Yolculuk: Araç Kapısında Seyahat Eden İki Kişi
Sarıyer'de seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturan iki kişi, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde yaşandı. Caddede seyir halindeki 34 EK 7534 plakalı üstü açık otomobildeki 2 kişi, aracın kapılarına oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyreden kişilerin yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

