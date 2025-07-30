Sarıyer'de Tavşan Kostümlü Genç Metroda Tüfekle Yakalandı

SARIYER'DE METRODA ELİNDE TÜFEKLE GEZEN TAVŞAN KOSTÜMLÜ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, - SARIYER'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Y.'nin elindeki tüfeğin 'kahve rengi oyuncak tahta tüfek' olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenilen şüphelinin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucunda Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.