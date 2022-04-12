Sarıyer'de tartıştığı kadını öldüren sanığın itirafları ses kaydına yansıdı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de geçen yıl evinde tartıştığı kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis ve 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 akşam saatlerinde polis ihbar hattını arayan maktul Fatma Keke'nin (53) "Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor" şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ekiplerce yapılan incelemede ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı kaydedildi.

Keke'nin ihbarından saatler sonra sanık Özer Ağaoğlu'nun (47) polisi arayıp "Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor ölmüş olabilir. Ağzı yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu" diyerek ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerinin belirtilen kontrole gittiği ancak kapının açılmadığı anlatıldı.

İddianamede, çilingir tarafından kapının açılacağı esnada sanığın boşanma aşamasındaki eşinin de polisi arayarak kendisini arayan eşinin bir kadını darbederek öldürdüğünü söylediği aktarıldı.

Sanık Özer Ağaoğlu'nun eşinin kendisine hakaretlerde bulunduğu için çağrı kaydedici bir uygulama kullandığına işaret edilen iddianamede, sanığın eşini aradığında telefonu açan kızıyla yaptığı görüşmenin ses kayıtlarına yer verildi.

"Çok kötü bir şey yaptım, cinayet işledim"

İddianamede, sanığın bu görüşmede "Çok kötü bir şey yaptım. Cinayet işledim. Dövdüm öldü, kadın nefes almıyor, yaklaşık iki saattir uyandıramadım. Annen getirdi bu hale." dediği belirtildi.

İfadesine yer verilen sanık Özer Ağaoğlu da olay günü arkadaşlarıyla alkol aldığını ve ölen Fatma Keke'nin arkadaşları tarafından yanlarına çağrıldığını ileri sürdü.

Daha sonra birlikte eve gittikleri maktulün birlikte olmak istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini öne süren sanık, bunda ısrar eden maktul Fatma Keke'ye tokat attığını ifade etti.

Yere düşen maktulden çok yoğun kan aktığını, kendisine gelmesi için bir süre beklediğini anlatan sanık Ağaoğlu, maktulün hareketsiz kalması üzerine polisi arayarak ihbarda bulunduğunu ardından da eşyalarını alarak kayınpederinin evinin alt katına saklanmaya gittiğini belirtti.

Ağaoğlu'nun "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.