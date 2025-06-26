Sarıyer'de Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Silahla Yaralandı

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Sarıyer'de bir kadın, tartıştığı erkek tarafından silahla ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından kısa süre içinde yakalandı.

Sarıyer'de tartıştığı bir erkek tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında erkek şahıs, silahla kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bir süre olay yerinde incelemelerde bulunarak, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını şüphelinin kimlik tespiti için aldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi olaydan yaklaşık bir saat sonra Çağlayan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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