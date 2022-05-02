Son dakika haberleri... Sarıyer'de takla atan polis zırhlı aracı duvarı aşıp alt yola düştü: 2 polis yaralı (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre SARIYER İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü.
SARIYER İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel