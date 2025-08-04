Sarıyer'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında İstinye Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GBV 144 plakalı otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçtaki sürücü ve yanındaki yolcu, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.