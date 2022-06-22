Sarıyer'de taciz iddiasına dayak

SARIYER'de kaldırımda duran kadını, arkasından gelerek taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kadının kocası tarafından tekme tokat dövüldü. Çevredekilerin ayırmak için araya girmesini fırsat bilen şüpheli olay yerinden kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 16.30 sıralarında, Gülden Bozkurt, eşi ve bebeği ile caddede yürüyordu. Eşi ekmek alması için caddede duran Gülden Bozkurt'un arkasından yaklaşan bir kişi kadına sarıldı. Eşi Alparslan Bozkurt, şüpheliyi tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ayırmak için araya girmesini fırsat bilen şüpheli kaçtı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"BELİME SARILDI, BENİ KENDİNE DOĞRU ÇEKTİ"