Sarıyer'de Şok Denetim: 162 Kişi Kontrol Edildi

Sarıyer'de Şok Denetim: 162 Kişi Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çayırbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği şok denetimde 162 kişiye GBT yaparken, 32 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

SARIYER'de, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaklarda 'şok' denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 32 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde 21.00-22.00 saatleri arasında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde 'şok' denetim gerçekleştirildi. Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, 1 mobil park ekibi, 1 güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 polis ekibi katıldı. Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.