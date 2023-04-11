Sarıyer'de sitede köpek kulübesi gerginliği

Emre Can URAN / SARIYER'de sitenin içerisindeki kaldırım üzerinde bulunan kulübelerde bakılan 4 sokak köpeği, site sakinleri arasında tartışma yarattı. Köpeklerden biri tarafından ısırıldığını iddia eden Soner Cebeci, bazı komşularıyla birlikte kaldırımdaki köpek kulübelerini parçaladı. Köpek kulübesinin parçalandığı anlar bir bina sakinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kulübede barındığı iddia edilen köpeklerin saldırı anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede komşular arasında uzun süredir 'sokak köpeği bakma' tartışması yaşanıyor. Site içerisinde yer alan kaldırıma yerleştirilen 4 köpek kulübesinde barınan köpeklerden birinin saldırganlaştığı ve çeşitli zaman aralıklarında 6 kişiyi ısırdığı, köpeklere ise sitede yaşayan bir ailenin baktığı iddia edildi. Dün akşam saatlerinde, evine yürürken kulübede barınan bir köpek tarafından baldırından ısırılan site sakini Soner Cebeci, ağabeyi ve diğer komşularıyla birlikte kaldırımdaki köpek kulübelerini parçaladı. O anlar ise çevredeki bir bina sakinin cep telefonu kamerası ile kaydetti. Öte yandan, bazı site sakinleri, köpeklerin saldırganlaştığı ve daha önce de benzer olayların yaşandığını iddia etti. Köpeklerin, farklı zamanlardaki saldırı anları sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Taraflar, olay sonrasında polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu.

"BALDIRIMDAN ISIRDI SİNİRLE KULÜBELERİ ATTIK KIRDIK"

Sokak köpeğinin kendisine saldırdığını söyleyen Soner Cebeci, "Bundan bir hafta önce buradan yürürken üç köpekten ikisi, dişlerini göstererek, hırlayarak saldırdı. Elimdeki çantayı o gün de savurdum, ısırılmaktan kurtuldum. Dün akşam yine evime yürürken, arkadan gelip baldırımdan ısırdı. Doğal olarak tepki verdim, çantamla savdım. Bu olayın bir şekilde çözülmesi lazımdı, o sinirle aynı sitede oturan ağabeyimi çağırdım, buradakiler de yardımcı oldular, bu kulübeleri attık kırdık. Karşı taraf bizden şikayetçi olduğu için biz de şikayetçi olduk" dedi.

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