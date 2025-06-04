Sarıyer'de Şişme Botla Denize Açılan İki Çocuk Kurtarıldı

Sarıyer'de Şişme Botla Denize Açılan İki Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer sahilinde şişme botla denize açılan iki çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SARIYER'de şişme botla denize açılan ve geri dönemeyen 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün 19.30 sıralarında Sarıyer sahilinde yaşandı. İki çocuğun şişme botla denizde ilerlediği fark edildi. Uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.

ÇOCUKLARI SAHİL GÜVENLİK EKİBİ BULDU

Kıyıdan uzaklaşan çocukları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Havanın kararmasıyla kıyıya ulaşması zorlaşan çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişiye tahliye yolu açıldı
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

Selin vurduğu şehrimizde kebapçının son hali bu
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi

Acun'dan seçim açıklaması: Eğer biz kaybedersek...
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.