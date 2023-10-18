Sarıyer'de Silahlı Tartışma Sonucu Ağzından Vurulan Elti Davası Karara Bağlandı

Sarıyer'de ailevi sebepler yüzünden tartıştığı eltisini silahla ağzından vurduğu iddia edilen sanık Sevtap Gülünbülbülü'nün yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığı ilk haksız hareketin kimden meydana geldiği belli olmayacak şekilde suçun işlendiği de dikkate alınarak haksız tahrik altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tahliyesine de hükmedildi.

Sarıyer'de 5 Mayıs 2022'de ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı ve çıkan arbedede eline geçirdiği silahla eltisine doğru ateş ederek ağzının içinden yaraladığı iddia edilen sanık Sevtap Gülünbülbülü'nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sevtap Gülünbülbülü ve avukatı Duygu Eroğlu Doğan hazır bulundu.

Merminin müşteki Erdoğan'ın ağzının içine denk geldiği belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Ece Erdoğan'ın, sanık Sevtap Gülünbülbülü'nün eşinin kardeşiyle olay tarihinde nişanlı olduğu belirtildi. Açıklanan mütalaada, olay günü müşteki Erdoğan ile sanık Gülünbülbülü'nün karşılaştıkları, aralarında ailevi sebeplerden dolayı arbede yaşandığı, bu sırada sanığın eline geçirdiği silahla müştekiye doğru ateş ettiği, merminin ise müştekinin ağzının içine denk geldiği aktarıldı.

İlk eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği tespit edilemedi

Arbede sırasında ilk eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğinin net şekilde tespit edilemediğinin belirtildiği mütalaada, bu durumda sanık lehine değerlendirme yapılması gerektiği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, "Mahkemenin yüksek adaletine güvenmekteyim. Elimde bir silah patlamıştır. Benim 1 çocuğum vardır. Olayı bilerek yapmadım, suç işleme kastım yoktu" dedi.

Son sözü sorulan sanık, "Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Yüce adaletinize sığınıyorum, vicdanınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sevtap Gülünbülbülü'nü ilk haksız hareketin kimden meydana geldiği belli olmayacak şekilde suçun işlendiği de dikkate alınarak haksız tahrik altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığı 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL