Sarıyer'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Sarıyer'de, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Sarıyer'de, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Tarabya'da bir kıraathanede Ali Saim Ö. ile Gençali Ömeroğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrıldığı olay yerine bir süre sonra yeniden gelen Ali Saim Ö, tartıştığı Gençali Ömeroğlu ile ağabeyi Ahmet Ömeroğlu'na silahla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Gençali Ömeroğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.