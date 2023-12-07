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Sarıyer'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cemil Can Çırak cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

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Sarıyer'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cemil Can Çırak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

SARIYER'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cemil Can Çırak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Tarabya Mahallesi'nde meydana gelen olayda Cemil Can Çırak evinin önünde uğradığı  silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan çalışmada Yusuf B., Emir D., ve Yunus Emre E. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Gözaltına alınanlarla ilgili ek gözaltı süresi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cemil Can Cinayet Soruşturma Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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