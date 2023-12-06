Sarıyer'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü, 3 şüpheli gözaltına alındı
Sarıyer'de bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Husumetli olduğu iddia edilen kişileri barıştırmak için aracı olan Cemil Can Çırak, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadelerine başvurduktan sonra gözaltına aldı.
Sarıyer'de bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tarabya Ömertepe Mahallesi'nde, husumetli olduğu iddia edilen kişileri barıştırmak için aracı olduğu öğrenilen Cemil Can Çırak, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çırak, kurtarılamadı.
Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Burak K, Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö'nün ifadelerine başvurdu.
Zanlının Yunus Emre E. olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlı ile yanında bulunan Ali Emir D. ve Yusuf B'yi Maden Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.