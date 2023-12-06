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Sarıyer'de silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

6 Aralık 2023 19:29 Son Güncelleme: 19:30 Abone Ol

Sarıyer'de bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Husumetli olduğu iddia edilen kişileri barıştırmak için aracı olan Cemil Can Çırak, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadelerine başvurduktan sonra gözaltına aldı.