Sarıyer'de silahlı saldırı: Kardeş hayatını kaybetti, abi yaralandı

Sarıyer'de bir kahvehanede çıkan tartışma sonucu Gencali Ömeroğlu silahla vuruldu. Kardeşi Ahmet Ömeroğlu ise saldırganın silahından kaçarken bacağından yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Sarıyer'de silahlı saldırıda abi yaralanırken kardeşi hayatını kaybetti.

Tarabya'da bir kahvahanede 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Gencali Ömeroğlu'nun tokat attığı kişi kahvehaneden çıkarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönen bu kişi, Gencali Ömeroğlu'nu silahla vurdu. Bu sırada kardeşini korumak isteyen Ahmet Ömeroğlu bacağından yaralandı. Polis kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.