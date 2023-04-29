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SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Sarıyer'de silahlı saldırıda abi yaralanırken kardeşi hayatını kaybetti.

Sarıyer'de silahlı saldırıda abi yaralanırken kardeşi hayatını kaybetti.

Tarabya'da bir kahvahanede 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Gencali Ömeroğlu'nun tokat attığı kişi kahvehaneden çıkarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönen bu kişi, Gencali Ömeroğlu'nu silahla vurdu. Bu sırada kardeşini korumak isteyen Ahmet Ömeroğlu bacağından yaralandı. Polis kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarabya Sarıyer Güncel Haberler

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