Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de silahlı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sarıyer'de bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Sarıyer'de, alacak meselesi nedeniyle güzellik merkezine gelen kişiler ile iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 1 Aralık'ta, saat 13.55 sıralarında Tarabya Mahallesi'ndeki bir sitede silah seslerinin de duyulduğu kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerine gelen kişilerin olay yerinden kaçtığını belirleyen ekipler, annesine ait güzellik merkezinde bulunan A.Ç. ve B.A'yı 2 ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.

Ekipler, yaptıkları incelemede A.Ç'nin annesine ait güzellik merkezinde oturdukları sırada, iki araçla gelen şüpheliler ile aralarında kavga çıktığı, bunun üzerine iş yerindeki kişilerin diğer gruba silahla ateş açtığı belirlendi.

Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İş yerini basanlar arasında yer aldığı tespit edilen şüpheli G.K. kısa sürede gözaltına alındı.

A.Ç. ve B.A. ile G.K. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Güzellik merkezinin camlarında, isabet eden mermiler nedeniyle hasar meydana geldi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iki araçla gelmesi, araçlardan inip güzellik merkezine doğru gitmesi ve silah seslerinin gelmesiyle şüphelilerin kaçması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Aralık kavga Güvenlik Polisiye İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title