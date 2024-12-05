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Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Sarıyer'de bir kahvehane önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, Barış K. isimli bir kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Sarıyer'de tartışma sonrası çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.

Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki kahvehane önünde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin diğerine silahla ateş açması sonucu Barış K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahvehane önünde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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