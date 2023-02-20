Sarıyer'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı
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SARIYER'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı.
Olay, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüsün ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede şoför bölümüne sıçradı. Şoför, minibüsü yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Yangın sonrası minibüste hasar meydana geldi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel