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Sarıyer'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı

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Sarıyer'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı

SARIYER'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı.

SARIYER'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen minibüste hasar oluştu.

Olay, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüsün ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede şoför bölümüne sıçradı.  Şoför, minibüsü yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Yangın sonrası minibüste hasar meydana geldi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Sarıyer Güncel Haberler

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