Sarıyer'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı Güncel Haberler SARIYER'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı. SARIYER'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen minibüste hasar oluştu. Olay, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüsün ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede şoför bölümüne sıçradı. Şoför, minibüsü yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Yangın sonrası minibüste hasar meydana geldi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Sarıyer Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sarıyer'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.