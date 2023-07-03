Sarıyer'de seyir halindeki cipin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yahya Kemal Caddesi'nde seyir halindeki bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik halat bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.