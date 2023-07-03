Sarıyer'de seyir halindeki cipin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Yahya Kemal Caddesi'nde seyir halindeki bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik halat bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sarıyer'de seyir halindeki bir cipin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi'nden Baltalimanı yönünde seyir halindeki 34 CRG 465 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki çelik halat bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen araç reklam panosuna çarparak durabildi.
Yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda cipin caddede ilerlerken yol kenarındaki çelik halat bariyerlere vurduktan sonra takla atıp reklam panosuna çarparak durması yer alıyor.