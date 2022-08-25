Sarıyer'de sağanak yağmurda yerinden çıkan rögar kapağını vatandaş yerine böyle taktı
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Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönen sokakta, yerineden çıkan rögar kapağını vatandaşlar yerine taktı.
Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönen sokakta, yerineden çıkan rögar kapağını vatandaşlar yerine taktı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur Sarıyer'de etkili olurken, göle dönen sokakta vatandaşlar yerinden çıkan rögar kapağını yerine taktı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel