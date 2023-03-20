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SARIYER'DE RESTORANDA YANGIN

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SARIYER'DE RESTORANDA YANGIN

SARIYER'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

SARIYER'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerindeki bir restoranda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Klima motorunda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede restoranın arka kısmında bulunan bölümü kapladı. Yangını gören çevredekiler durumu  itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Restoran çalışanlarından bir kişi yangına hortumdan sıkılan su ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.  Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeniköy İtfaiye Güncel Haberler

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