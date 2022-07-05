Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu - Haberler

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Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu

Sarıyer'de bulunan bir restoranda yasa dışı biçimde sergilendiği tespit edilen 11 tarihi amforaya el konuldu.

Sarıyer'de bulunan bir restoranda yasa dışı biçimde sergilendiği tespit edilen 11 tarihi amforaya el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, antik dönemlere ait çömlek çeşidi olarak tanımlanan amforaların, Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Restorana 26 Mayıs'ta baskın düzenleyen polis, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 11 amforaya el koydu.

Amforaların, Boğaz'da avlanan balıkçılar tarafından çıkartıldığı, zaman içerisinde de yasa dışı biçimde el değiştirdiği belirlendi.

Tarihi eserlere el konulurken restoran sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.????????

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Rumelifeneri Sarıyer Güncel Haberler

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