Sarıyer'de Plakasız Otomobilin Sebep Olduğu Kazada 2 Yaralı

Sarıyer'de Plakasız Otomobilin Sebep Olduğu Kazada 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de seyir halindeki plakasız bir otomobil, başka bir otomobil ve motosiklete çarparak 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SARIYER'de seyir halinde olan plakasız bir otomobil, aynı istikamette seyreden önündeki otomobile ve motosiklete çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakasız otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen 14 DG 732 plakalı otomobil ile 34 ECM 264 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Meclis'te 'baklava' gerilimi! İkram etmek isteyince ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.