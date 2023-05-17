Sarıyer'de pikapta ölü köpek skandalı

Sarıyer'de pikabın arkasında asılı vaziyette götürülen ölü köpek skandalıyla ilgili sürücü İsmail Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Z.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 bin TL idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. 34 PY 8083 plakalı pikabın arkasında asılı vaziyette bulunan ölü köpek görüntüsü sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda pikabın sürücüsü İsmail Z., Ayazağa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Z., '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 3 bin 36 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli "Hayvana Kötü Muamele ve İşkenceö suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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