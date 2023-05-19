Sarıyer'de park halindeki otomobiller çekiciyle çalındı

Sarıyer'de park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin suç ortakları ile beraber park halindeki otomobilleri çekiye yükleyerek çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sarıyer'de park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin suç ortakları ile beraber park halindeki otomobilleri çekiye yükleyerek çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Sarıyer'de 2 Mayıs tarihinde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, E.C.Ö. isimli kişinin 2 ve İ.A.Ö isimli şahsın 1 otomobili, aynı sokakta park halindeyken çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Polisler tarafından çevredeki güvelik kameralarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin bir çekiciyle olay yerine geldikleri ve otomobilleri yükleyerek götürdükleri görüldü. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden İsmail Koç'u ( 46) gözaltına aldı. 6 adet suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL