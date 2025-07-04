Sarıyer'de Park Halindeki İki Cip Kundaklandı

Sarıyer'de iş insanlarına ait park halindeki iki cip ateşe verilirken, kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emirgan Mahallesi Tebdil Eskisi Sokak'ta gece saatlerinde bir şüpheli, yanında getirdiği yanıcı sıvı maddeyi villa önünde park edilmiş iki cipin üzerine döktü. Şüpheli, araçları ateşe verdikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

İş insanları Karin O. (54) ile Gürkan T'ye (64) ait olduğu öğrenilen araçlar, ekiplerin incelemeleri sonrası kaldırıldı.

Araç sahiplerinin bilgisine başvuran polis, mağdurların kimseden tehdit almadıklarını ve husumetlileri olmadığını belirledi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçların kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.