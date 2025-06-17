Sarıyer'de Özel Halk Otobüsünde Yangın

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Sarıyer'de seyir halindeki özel halk otobüsünde motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şoför yolcuları tahliye etti.

Sarıyer'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen 42 HM hat numaralı 34 JA 7773 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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