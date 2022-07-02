SARIYER'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ KADIN YARALANDI

SARIYER'DE sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletiyle yola savrulan kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği 42 AGR 686 plakalı otomobil, yan tarafında ilerleyen 34 CGC 681 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletiyle yola savrulan kadın sürücü yaralandı. Kazayı görenler yaralı kadının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören Kemal Doğan, "Ön tarafta giden otomobil, sağ tarafta orta şeritten de bir tane motosiklet geçiyordu. Farkına varmadan sağa kırınca, motosiklet de sağ kapısına çarptı, ani frenle zaten yere düştü. Motosiklet yerde 15-20 metre kadar yerde süründü" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel