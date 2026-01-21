Sarıyer'de yokuştan inen otomobil kamelyanın üzerine düştü
Sarıyer'de yokuştan inen bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kamelyanın üzerine düştü. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
İstinye Mahallesi Reform Sokak'ta yokuştan inen 34 BGA 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarındaki kamelyanın üzerine düşen otomobilin ön kısmı yere sarktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel