Haberler

Sarıyer'de yokuştan inen otomobil kamelyanın üzerine düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de yokuştan inen bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kamelyanın üzerine düştü. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Sarıyer'de yokuştan inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kamelyanın üzerine düştü.

İstinye Mahallesi Reform Sokak'ta yokuştan inen 34 BGA 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki kamelyanın üzerine düşen otomobilin ön kısmı yere sarktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!