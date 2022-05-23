SARIYER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler

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SARIYER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'DE park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı.

SARIYER'DE park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde PTT Evleri Mahallesi Berkant Sokak'ta park halindeki 37 AJ 019 plakalı otomobilde çıktı. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler bütün otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilin yandığı anlar

-İtfaiyenin olay yerine gelişi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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