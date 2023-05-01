Sarıyer'de Otomobil Alev Aldı

Sarıyer'de seyir halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

SARIYER'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale ederken bir yanda da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.